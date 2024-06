Jeux Video

"Peut-être", attention.



En fait les choses viennent de Kurakasis qui avait justement brisé tous les espoirs en déclarant que le jeu 2K Games annoncé ce soir serait Borderlands 4, avant de revenir aujourd'hui sur sa déclaration.



Selon ses sources, Borderlands 4 sera quoi qu'il arrive annoncé "très bientôt" mais ses sources ne peuvent plus établir si ce sera vraiment ce soir pendant la conférence de Geoff, et donc si le reveal ne concernera pas en fait un autre jeu.



On continue de croiser les doigts pour Mafia ou Bioshock.





(et non, ce ne sera pas FIFA 2K car Take-Two a bien précisé que ce sera une annonce 2K Games et non 2K Sports)