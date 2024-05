Jeux Vidéos

Bon j'avoue que déjà le côté fan service avec toute les tenues disponible je vais pas mentir c'est déjà excellentMais mise à part le gameplay et vraiment bon et j'aime bien la variété des environnements et la variété de façon de jouer comme par exemple les deux niveaux qui font un peu "Survival Horror".Et sur certain zone on te donne pas de carte de zone on te propose plus d'utiliser ton drone et d'utiliser plus sur scanner pour explorer. Donc on t'encourage plus à prendre ton temps a essayer de fouiller et découvrir des trucs ou des raccourcis.Les monstres et les boss sont aussi excellent et enfin surtout ................................ LA MUSIQUE putain c'est un festival d'excellenceBref perso c'est du 10/10, malgré les détailles qui peuvent me faire pinailler, comme par exemple Eve ne gardant pas du sang sur ses vêtements et pareil pour l'eau. Eve quand elle nage dans des environnements aquatique elle ressort instantanément sec, c'est agaçant un peu.Finalement et par rapport à l'histoire du jeu ça reste correcte c'est pas fou mais correcte ceci dit y a des petits trucs que j'aurais pas cru être comme ça lol.