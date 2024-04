Hello Gamekyo,Le week-end arrive et j'avais envie de partager avec vous quelques musiques JV qui m'ont marqué sur ces 4 premiers mois de 2024.Pour essayer de ne pas faire des articles énormes, je vais uniquement parler de musiques dévoilée ou de jeux sortant cette année. Si j'y pense, les autres parties de cet article seront publiés sur le reste de l'annéeSi vous avez des Soundtracks à partager, n'hésitez pas! Juste pas de spoilers s'il vous plait!

Like

Who likes this ?

posted the 04/19/2024 at 07:36 PM by sora78