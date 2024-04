Oui insurgé, je parle de Dragon's Dogma 2 (presque 3 semaines maintenant).Bon j'autorise également les avis sur FF VII Rebirth car je ne l'ai pas encore fait et franchement contrairement au premier celui-ci met tout le monde d'accord, et ça c'est cool.Pour revenir à DD2, j'ai 126H au compteur et j'ai toujours pas fini le jeu, pour vous dire l'immensité du monde et son contenu complètement fou. Le gameplay du jeu rend complètement addict pour un déluge d'effets spéciaux et "du grandiose" lors des combats de boss. Bref on est libre totalement, que ce soit pour l'exploration ou pour appréhender les combats.Attention à vous nouveaux joueurs par contre, car Capcom a fait un jeu avant tout pour les fans du premier (encore plus que les remake de Resident Evil), c'est vraiment la même chose et de toute façon, aucun fan n'a demandé un changement à ce niveau.C'est-à-dire, soit ça passe ou soit ça casse pour vous, car c'est vraiment un open-world pas comme les autres : aucune indication, long itinéraire à prévoir, pion obligatoire, surplus d'action et de combats, grosse pause de plusieurs heures dans des villes, voyage rapide limitax et j'en passe.D’où des 9/10 et des 6/10 en pagaille chez la presse.Je vous ai fait une petite bande-annonce maison de mon gameplay sur le jeu, sans aucun spoil, et avec uniquement des boss visibles dans les trailer (surtout le trio de base griffon, ogre et cyclope), bref voici un avant-goût de ce qui vous attend dans ce chef-d'œuvre.