Bonjour Gamekyo,Je regardais le dernier Findings de Feldup concernant le Lost Wave "Everyone Know That" et ça m'a rappelé un souvenir. Depuis quelques années il m'arrive de penser à deux jeux que je n'ai jamais pu retrouver.Je me demandais si la communautés d'ancien et d'experts de Gamekyo pouvaient m'aiderEt si d'autres personnes ont besoin de retrouver des jeux, n'hésitez pas à demander ici ou dans un article.Le 1er est un jeu auquel j'ai joué sur PC à la toute fin des années 90 ou alors en 2000, surement sur un Windows 97 ou 99. Entre deux parties de Point'&'Click comme Woodruff, Torin's Passage ou encore sur des jeux Genesis piraté ( Spirou Marsupilami ou encore Scooby Doo ), je jouais à un jeu qui je pense lui ne venait pas de la Genesis.Du peu de souvenirs que j'en ai, c'était un jeu à la 1ère personne, dans des environements d'un pays qui rappelait le moyen orient, les décors étaient souvent jaunes, on était dans uen ville ou on pouvait mourir si on allait pas ou il fallait, j'ai l'impression qu'il y avait de l'infiltration, le jeu était très dur, je crois que le personnage qu'on controlait avait un arc et un inventaire. Je ne sais plus si les déplacements dans les décors étaient libres ou si c'était comme dans un dungeon scroller en sautant de décors en décors. Mais attention on était pas dans un donjon. On été dans une ville et on pouvait rentrer et sortir de certaines maisons. Mes souvenirs me laissent penser que le personnage qu'on controlait recherché.Désolé je n'ai pas plus d'informations que ça, j'ai essayé de cherché dans les listes de vieux jeux PC à la première personne et sur ABANDONWARE ♥ mais je n'ai rien trouvé ou je l'ai raté.: Il semblerait que ce jeu soitsortit sur PC en 1997. Je ne suis pas 100% sur mais en tous cas merci beaucoup à Liquidus, ça semble être çaLe second jeu est un jeu PS2. J'y ai joué entre 2001 et 2005 et j'ai peu d'informations. Je sais qu'on contrôlait un homme, que c'était un beat'em all en 3D, le héros avait des armes blanches (j'ai une image d'armes lasers dans ses mains mais je me trompe peut-être).Le jeu semblait venir du Japon. Il était en Anglais en tous cas. Le héros avait je crois une veste noir, des cheveux bruns ou roux, il combatter des hordes d'enemis humains avec ses armes et avec des arts martiaux. Après chaque combat on passait à la zone suivante et le tout se déroulait dans une ville moderne mais impossible de me souvenir si c'était dans un pays Asiatique ou en Amérique.Le ville dans lequel il combat ne faisait pas ancien, ça faisait plutôt moderne avec des batiments. Le jeu n'est pas un jeu de combat mais plusieurs enemis arrivaient en boucle jusqu'à ce qu'on déplace notre personnage à la zone suivante. Je crois qu'il n'y a avait pas de loot.Le héros n'avait pas l'air super musclé, dans mes souvenirs il faisait plutôt jeune avec un character-design fait par des Japonais. Le héros n'était pas un Ninja, un Super-héros ou un mec armure, dans mes souvenirs si je ne dis pas de bétises, c'était un héros habillé comme un jeune adulte des années 90 ou début 2000. Le rendu n'a pas un rendu cartoon ou cell-shadé. Je n'ai pas le souvenir que le personnage pouvait sauter. En tous cas il n'y avait pas de phases de plateforme.: Merci à JacquesChirac (oui) pour avoir trouvé! C'était - E.O.E : Eve Of Extinction - sortit en 2002 sur PS2.Je partage au passage un jeu que j'ai retrouvé l'an dernier et dont je n'arrivais pas bien à me souvenir :Et une Playlist d'épisodes pilotes de Cartoons annulé :