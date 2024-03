-artistiquement ça claque les éclairages et les landscape sont folles parfois



-level design de petit artisan,quel plaisir de l’explorer a vue et sans assistance. (Un des rares jeux qui te demande aussi un peu de préparation si tu veut pouvoir explorer sur de longues distances.)



-la variété des séquences sur votre chemin et pendant les combats



-les pions encore mieux foutu et avec plus de personnalité.



-le monde globalement fourmilles de petits détails( pnj, environnement, monstres) qui rendent l'expérience hyper immersive et expérimentale.





y'a pleins d'aspects négatifs comme la technique parfois, mais globalement je préfère rester sur une note très positive qui reflète mon expérience de joueur





je précise mais on parle de jeu solohey oui la polémique autour des MTX n'aura pas impacté tant que ça Dragon's Dogma 2 vus qu'on apprend qu'il a atteint un pic deIl s’agit du plus grand lancement Steam jamais réalisé par Capcom pour un jeu solo.bref le jeu marche bien et je pense que ca va aller en s'améliorant grace aux nombreux partage d'expérience des joueurs sur les réseaux ( un peu comme BOTW, elden ring ect)_______________________________________________________________bon sinon j'en profite pour dire que le jeu est une frappe atomique et que je me régale.un peu dérouté les premières heures mais ...