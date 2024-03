C'et en effet via le président de la boîte, qu'on apprend que le jeu a fini à court d'argent et de budget et que c'est le président qui a dû encore mettre la main dans son porte de feuille pour finir le jeu comme c'était le cas pour 13 sentinels. Le jeu était en dev depuis 10ans maintenant.Franchement, ça serait vraiment con que la boîte ferme un jour alors que les gars font des très bons jeux.

posted the 03/08/2024 at 10:37 AM by lion93