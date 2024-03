- Techniquement, c'est une purge.



Pour un jeu de cet acabit et développé spécifiquement sur PS5 par un des plus grands éditeurs au monde... C'est pas du tout au standards de ce que proposent les gros jeux sur la console ces derniers temps! Les animations rigides, les textures pas nettes, tout fait PS4.



Et les deux modes graphiques sont une honte:

Soit c'est nette mais immonde en mouvement (Qualité), soit c'est flou mais fluide en mouvement... (Performance)



Vivement que Sony rachète SE pour les aider à ce niveau-là.





L'histoire est belle mais la narration est lourdingue...



J'ai l'impression qu'elle a été faite par des bipolaires.

Ce va et vient incessant entre sérieux et bouffonnerie pourrait être amusant si c'était bien fait et dosé... mais franchement, ça passe pas. Toutes les comportements me paraissent forcés et faux. Okay, c'est la culture japonaise, mais non. C'est trop facile, là c'est mal fait. Point.



Encore une fois, je compare aux autres jeux auxquels je joue et récemment j'ai refait TLOU2 sur PS5 et putain la différence de qualité de narration entre ND et SE est IMMENSE ! Sans parler de la technique...





La jouabilité, c'est bof !



Les combats, putain que c'est brouillon. Trop d'informations, trop de choses qui volent partout, pas le temps de voir ce qu'il se passe, ni de réagir aux ennemis (esquive/contre). Trop de tutoriels à lire...



Même en facile, c'est difficile.

Aucun plaisir.





En somme, bon en rien et moyen en tout, un jeu Ubisoft quoi. => 6/10