Les faits d'abord.



1) Bloomberg, nikei, etc pointent désormais une sortie plausible de la Switch 2 en 2025.



2) Nintendo a déjà un planning jusqu'à juin avec plusieurs éditeurs tiers pour combler les trous et Peach en first pour montrer qu'il est encore bien présent.



3) Annoncer un Direct en mars n'a plus de sens : les gros jeux à venir seront forcément sur la Switch 2 ou en cross-gen en fin d'année/début d'année prochaine.



4) Pour le teaser de la Switch 2, inutile de faire ça 1 an avant. La teaser en juin est déjà amplement suffisant, d'autant plus qu'il ne faut pas freiner l'achat de la Switch 1 qui, même si la courbe est forcément descendante, se vent encore bien.



5) La Switch se vend sans aide, et Mario kart/Animal Crossing feront encore des millions de vente. Pourquoi s'embêter à se presser avec des annonces tardives ?



Ce sera probablement une fin de règne en demi-teinte avec peu d'annonces, des éditeurs tiers bouche-trous et une récompense pour l'attente en fin d'année ; mais d'ici là, il y a peu de chance que Nintendo se bouge réellement. Si Sony a l'arrogance quand il est premier, Nintendo a les réflexes de ronfler en pôle position.