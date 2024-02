Si voir le dernier bébé de Polytphony Digital truster les charts près de 2 ans après le lancement pouvait paraitre surprenant au vu du contexte du marché, nous apprenons aujourd'hui que GT7 est sur le point de devenir le plus gros succès de la franchise et donc battre GT3: A-spec.

posted the 02/23/2024 at 03:45 PM by lightning