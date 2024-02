Hello les Kids!!



Vous vous dites et a raison, mais c'est quoi q'uil appelle le Syndrome du R4??



Et bien jeune jouvenceau, je m'en vais t'expliquer tout cela.



Il y a quelques années, de jeunes freluquets ont sortis une cartouche pirate pour vous permettre de vous émerveiller sur tous les jeux de la Nintendo DS et ce à peu de frais (oui tout le monde connait le R4).



Le souci avec cet accessoire c'était le mode de consommation de nos jeux.

Combien de jeux commencé mais jamais finis, combien de "je vais essayer celui-là, non et puis celui-là plutôt...."

Résultat des courses on avait tout pour au final ne jouer à rien.



Aujourd'hui avec les systèmes d'abonnement GP, PSN+, les jeux gratuits de EGS....n'est-on pas entrain de revivre une situation silmilaire.

Je veux dire combien d'entre nous sont restés sur le menu du GP a regarder ce que propose le service (et il propose de belles choses) mais au final, on ne joue à rien.





Ma manière de jouer est la suivante.

Je me sers du GP pour les jeux auxquels je n'aurai pas joué et ça me permet de découvrir des perles de temps en temps.

je prends mes jeux en physique autrement (sur Xbox/PS5 et Switch).



Avec l'abondance, n'a-t-on pas eu la lassitude?



Qu'en-pensez vous?