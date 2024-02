Selon Toyo Keizai, éditeur spécialisé dans la politique, l'économie et les affaires, Nintendo est l'entreprise la plus riche du Japon avec plus de 11 milliards de dollars en trésorerie/cash.Ils ont effectué cette mesure en soustrayant la dette, ce que Nintendo n'a pas.Classement d'autres éditeurs de JV :25. Bandai Namco38. Square Enix50. Konami63. Séga64. GungHo81. Kadokawa88. CapcomSource : https://toyokeizai.net/articles/-/713322?page=2Nintend va mourir, un vieux classique.