- Quelle hérésie, me dis-je en ayant remarqué que je n'avais toujours pas fait sur le site un test de Zelda Ocarina of Time. Réparons cette erreur sur le champ !Ah Ocarina of Time, souvent considéré comme le meilleur Zelda en 3D voire tout court mais aussi et surtout comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps, squattant souvent les top 10 de ce genre. Au fond, qu'en est t-il réellement ?Tout commence en 1998, année de sortie du jeu, premier Zelda en 3D, exercice périlleux pour Nintendo vu le nombre de licence qui se sont cassées la gueule une fois le passage à la 3D, Sonic en tête. Et même si Nintendo avaitEt de quoi aussi entendre une mélodie qui marque, le fameux thème de la Forêt Kokiri, entraînant. Le genre de thème que tu te rappellesJe me souviens de très nombreuses musiques du jeu, comment ne pas se rappeler celle du Village Cocorico ou encore celle du Village Zora ? Que des musiques d'anthologie, assurément. Mais en plus de sonQuel plaisir par exemple après avoir fini un donjon un peu éprouvant, d'aller se détendre au Ranch Lonlon, une de mes zones préférées du jeu, et rencontrer ainsi la fille de Talon, propriétaire du ranch un peu feignasse sur les bords et qui passe son temps à pioncer.Libre à vous de jouer avec lui au jeu des cocottes pour récupérer du Lait Lonlon utile dans votre aventure une fois que Link aura passablement morfler des ennemis.Zelda OOT c'est ça. En plus de moment épique liés à l'aventure principale,L'occasion aussi de faire quelques Quêtes annexes pas toute folichone hélas, mais on pardonne parce que c'est 1998, et d'explorer un peu le monde qui vous entoure et croyez moi qu'il ya de quoi faire.Une fois le premier donjon achevé, dont l'ambiance est encore une fois excellente,Aller faire quelques emplettes à la Place du Marché ou au Ranch, voire directement aller au Village Cocorico, dont je me rappel avoir passer de nombreuses heures, notamment pour explorer le Village et ses secrets, mais aussi son cimetière bien glauque ou le personnage de Igor me faisait un peu flipper étant petit.Ambiance qui peut d'ailleurs changer car Ocarina of TimeDe nombreuses quêtes annexes sont à faire, notamment celle où il faudra tuer 100 Skultulas d'or, même si au final 60 suffisent, mais aussi partir à la recherche des nombreux quarts de cœur dissimulés ça et là, soit en les trouvant ou en aidant des PNJ ou en réussissant des mini jeux.De quoi offrir une durée de vie confortable, compterLe jeu de base est quand même assez long car intéressons nous maintenant à une des plus grande force de ce Zelda, ses donjons.Au nombre de 9, de taille variés, les donjons sont pour la quasi totalité une véritable réussite.Le Temple de la Forêt avec ses murs recouvert de lierres ou encore celui du feu et ses nombreuses statues, ses thèmes musicaux avec des chants, ou bien celui de l'eau et son ambiance "cristalline".Mention spéciale à celui de L'ombre et son thème glauque et obscur à base de tambour et son ambiance qui rappelle les légende sanglante d'Hyrule, ou mon préféré celui de l'Esprit, une fois encore avec une musique incroyable et une ambiance égyptienne.A chaque fin de donjon, un boss vous attends, et je m'en vient à vous parler d'un petit défaut du jeu, le seul ?Dommage car certains sont impressionnant et fun à combattre, mention spéciale à celui de l'esprit qui reste mon préféré et bien évidemment le boss final incroyable aussi avec en plus un thème de gros ouf !Ce qui m'en vient à vous parler d'un autre aspect génial du jeu,Tous les objets ont une réelle utilité, l'arc par exemple vous permettra d'activer les interrupteurs en forme d'œil ou vaincre vos ennemis à distance, tandis que le grappin vous permettra de vous hisser à des hauteurs impossible sans. Chose importante, il sera impossible d'utiliser les équipements d'enfants une fois adulte et vice versa, de quoi parler du 10000 ème autre bon point de ce jeu.Vous pouvez passer de l'âge adulte à enfant quand vous voulez, une fois avancer dans l'histoire principale bien entendu. Et si vous avez pas fait certaines quêtes faisable uniquement en tant qu'enfant, pas de panique, c'est possible de revenir à l'enfance une fois une certaines mélodie apprises par ce bon vieux Sheik.De toute façon, il sera de toute façon obligatoire dans l'histoire principale de "jongler" entre les deux époques. En plus du gameplay qui est parfait, j'ai pas besoin de le préciser, c'est également l'ambiance qui change.Le Château D'Hyrule est remplacé par une immense tour obscure surplombant un coulis de magma. Les modifications du monde sont présentes aussi ailleurs, le Mont du Péril laisse place à une montagne "malade" et menaçante. Bref, le monde a évoluer en 7 ans et l'ambiance n'est plus du tout pareil, de quoi offrir une "relecture" du jeu à travers les yeux de Link Adulte.Le monde est plus dangereux une fois Link adulte, ce qui m'en vient à vous parler des combats du jeu.L'épée sera votre meilleur allié bien que certaines armes marchent aussi, notamment l'arc ou les noix Mojo. Protection avec votre bouclier puis contre attaque, certains ennemis demandent un peu de "skill" notamment les Stalfoss mes ennemis préférés du jeu.Bien évidemment, les combats sont très bien mais loin d'être difficile, mais le jeu offre vraiment de très bonne sensations, même si ça a été amélioré dans les Zelda suivant.La Princesse Ruto et son béguin pour Link, Igor le Fossoyeur et son remarquable sarcasme, ou encore Impa et sa sagesse et ses précieux conseils avisés, chaque pnj a bénéficier d'un soin tout particulier et quasiment tout le monde a un truc ou deux à nous apprendre. Même si le hibou ne veut jamais se la fermer...J'ai pas non plus parler des mini donjons annexe qui offrent un challenge bienvenue, de quoi dénicher des trésors tantôt utile tantôt on de fout de ta gueule mais ça fait parti du charme du jeu on va dire.- Très beau pour l'époque- Gameplay exemplaire- Durée de vie généreuse- Des tonnes de secrets et de choses à découvrir- Bestiaire solide- De nombreux boss- Une histoire plus intéressante qu'elle en a l'air- La possibilité de se téléporter- Des donjons géniaux- OST divine- La fin poignante- Un très bon méchant- La magie qui se dégage du jeu- L'ambiance incroyable- Le passage à l'âge adulte (et vice versa) une idée brillante- De nombreux pnj variés et attachant- Les combats bien fun- Beaucoup d'objet à notre disposition- Les boss trop facile- Le donjon du poisson...Note : 10/10