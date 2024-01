Et pour les fans de Star Wars, Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars en monde ouvert, devrait sortir à la fin de l'année.



Le jeu vous permet d'explorer différentes planètes de la galaxie, à la fois emblématiques et nouvelles. Vous pouvez tout risquer en incarnant Kay Vess, une jeune crapule en quête de liberté et des moyens de commencer une nouvelle vie, avec son compagnon Nix. Si vous êtes prêt à prendre le risque, la galaxie est pleine d'opportunités.



Pour en savoir plus sur ce jeu, rendez-vous sur StarWars.com.

C'est sur le blog Disney que l'on apprend cela :