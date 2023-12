Le studio Polonais a dévoilé aujourd'hui qu'elles seront les derniers ajouts qu'ils feront à Cyberpunk 2077 avec la mise à jour 2.1 :-Metro System - Se déverrouille une fois que le joueur reçoit un appel. Le joueur peut rester assis pendant tout le trajet ou sauter/voyager rapidement-Radioport - Un objet que le joueur possède pour écouter la radio à l'extérieur de la voiture. S'éteint automatiquement lorsque la musique de la quête démarre-Améliorations du combat contre les boss - Plus précisément Adam Smasher-Courses rejouables - Après avoir terminé les quêtes de la course Claire, vous serez contacté pour 4 courses supplémentaires. Capable de gagner un prix de réparation automobile-5 nouvelles motos – Apparitions de marques existantes dans le jeu-Nouvelle Porsche - Samouraï Johnny Design-Plus de combats en moto - Flips, wheelies, utilisation de couteaux de lancer-Poursuites en voiture - Au cours des quêtes, après avoir tué des membres de gangs, ils vous traqueront en voiture et vous poursuivront-Car Chase Gigs - les membres de gangs traqueront les joueurs lors de missions de vol de voitures-Nouvelles options HUD - Effets visuels, agrandissement, désactivation du temps dans le mini-jeu, etc.-Vous pourrez sortir avec les personnages avec lesquels vous pouvez avoir une romance-Prise en charge complète de la Dualsense sur PC-Plus de chats dans le jeuCertaines personnes seront sûrement déçu de ne pas voir arriver une vue TPS pour V même si c'était assez peu probable que cela arrive sachant qu'ils auraient eu besoin de revoir leur système et créer quasiment toutes les animations pour le personnage en vue à la troisième personne.