- La mission de Xbox est d'apporter ses expériences et ses services d'abonnement à tous les écrans qui peuvent jouer à un jeu, [...] y compris PlayStation et Nintendo".

- Explique que le passage du Xbox Live Gold au Game Pass Core a été motivé par l'idée que payer pour le multijoueur semble désuet.

- "Chez Microsoft, nous avons besoin de marques grand public qui soient significatives."

klobrille est fan de Xbox et très connu sur le topic Xbox de Resetera et autres forum comme XboxEra.Très suivi sur twitter par pas mal de joueurs Xbox également.Il a eu quelques infos Xbox par le passé également.Klobrille:Tim Stuart (directeur financier de Xbox) lors d'une conférence des investisseurs de WellsFargo. J'ai l'impression que le message ici est tout à fait incohérent.Note : Microsoft veut vendre des consoles Xbox, mais en même temps, elle veut aussi être un éditeur tiers. C'est une façon de (ne pas) donner confiance aux fans de la Xbox, je suppose.Note : Donc, ils ont compris que payer pour le multijoueur semblait désuet, et en conséquence ils ont créé un nouveau niveau où vous payez pour le multijoueur. D'accord.Note : Xbox est cette marque de consommateur significative chez Microsoft. Et Microsoft réduit activement l'impact que la marque pourrait avoir en étant si défensif à propos de son propre contenu.