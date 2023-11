L’institut GfK livre le bilan du mois d'octobre concernant le marché du jeu vidéo au Royaume-Uni via Gamesindustry. L’institutlivre le bilan du mois d'octobre concernant le marché du jeu vidéo au Royaume-Uni via

est la meilleure vente du mois d'octobre, avec 2% de plus que(PS5/PS4) et 94% de plus que(PS4/PS5), mais 9% en moins que le premier(PS4) sur les 2 premières semaines.fait le meilleur lancement de la licence sur Switch pour les ventes physiques.a fait 58% de moins que-Aucun commentaire surqui est absent des deux Top.Estimation sur 2 semaines (Demat+Physique) :Marvel's Spider-Man : 424.000Marvel's Spider-Man 2 : 389.000God Of War Ragnarök : 381.000Marvel's Spider-Man Miles Morales : 201.0001-EA Sports FC 24 (EA)2-Marvel's Spider-Man 2 (Sony)3-Super Mario Bros Wonder (Nintendo)4-Assassin's Creed Mirage (Ubisoft)5-Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)6-Hogwarts Legacy (Warner Bros)7-Star Wars Jedi Fallen Order (EA)8-Minecraft Switch Edition (Mojang/Nintendo)9-Sonic Superstars (Sega)10-Red Dead Redemption (Rockstar)1-EA Sports FC 24 (EA)2-Marvel's Spider-Man 2 (Sony)3-Assassin's Creed Mirage (Ubisoft)4-EA Sports FC 5 (EA)5-Lords Of The Fallen (CI Games)6-Grand Theft Auto V (Rockstar)7-Red Dead Redemption II (Rockstar)8-Riders Republic (Ubisoft)9-Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Ubisoft)10-Hogwarts Legacy (Ubisoft)-Une baisse de 4% pour les ventes PS5 par rapport au mois de septembre, 56% des consoles vendues en octobre venaient des Bundles EA Sports FC 24, les Packs Spider-Man 2 représentaient seulement 6%.-Forte baisse des Xbox Series X/S avec 33% en mois après le mois correct de septembre avec la sortie de Starfield.-Les ventes de la Switch ont augmenté de 15% grâce à Super Mario Bros Wonder mais ça reste insuffisant pour prendre la deuxième place. La version Mario Red OLED représentait 6,2% des ventes de la console.