Hello voici quelques photos maison da ma PS PORTALElle est en charge en ce moment.Pas de chargeur vendu avec(juste un câble double USB C)Dimension : 30cm de large sur 11cm de haut.Poids : 532gBeau packagingComparaison avec une Switch Oled avec des Joycon Nyxi.Je joue à 90% uniquement en nomade donc, le format portable de la PS5 pour moi c'est l'idéal.Je joue en semi nomade, un coup dans mon fauteuil devant ma cheminée, l'été sur ma chaise longue dans mon jardin, dans mon lit le soir… etc.J'utilise des écouteurs filaires ou un casque filaire Plantronic pour y jouer.

posted the 11/15/2023 at 12:38 PM by shadowmarshal