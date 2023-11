- Après un Gow 2018 qui m'a vraiment plu même si j'ai eu un peuj'attendais malgré tout sa suite surtout après un épilogue qui tenait bien en haleine avec un sacré cliffhanger. Voilà donc que God of War Ragnarök débarque 4 ans après, pour le meilleur ?Se déroulant quelques années après les événements de God of War, l'aventure commence lors du Fimbulvetr, l'aube du Ragnarök en gros, et Atreus a bien grandi. Ceux qui ont torcher l'opus de 2018 sont en terrain connu, et on retrouveQuel plaisir de retrouver les attaques runiques, les roulades, les contre au boucliers, face à des ennemis qui ne font pas dans la dentelle. Gow Ragnarök a en effet revu son bestiaire à la hausse,Même si on retrouve également les trolls, ogre et autres draugr déjà présent dans l'ancien opus. Ça m'a pas dérangé plus que ça étant donné que le bestiaire est suffisamment fourni en nouvelles bestioles pour éviter ce sentiment de redite.Énigmes en plusOn retrouve les coffres des Nornes, les artefacts à choper, les connaissances et des quêtes annexes dont certaines sortent clairement du lot.Il faut quand même souligner l'incroyable durée de vie du jeu, déjà très confortable en ligne droite, et qui double voire triple si vous cherchez à tout faire, une chose est sûre, vous en aurez pour votre argent car Gow Ragnarök est long, très long même diront certains.- L'aventure de Kratos et d'Atreus est longue, et parfoisCe sentiment est ressenti en parti lors des phases où on contrôle le jeune Atreus,Ces phases là, il yen a pas mal dans le jeu, suffisamment pour ressentir unHeureusement, c'est beaucoup mieux avec Kratos, surtout lors des combats qui sont une nouvelles fois très réussi dans cet épisode.On dira quelques mots en revanche sur le level design assez datéLe jeu a toujours cette allure deDe quoi explorer parfois de nouvelles zones dont certaines sont très très réussi. Je pense notamment à Vanaheim, avec sa jungle luxuriante ou Svartalfheim avec ses paysages magnifiques.Le jeu est très beau, même si pas une claque car cross-gen, mais c'est surtout saSi les décors sont déjà très beaux, les personnages ne sont pas en reste. Kratos déjà, mais également le look de Thor que je trouve très réussi personnellement, d'autres s'en sortent un peu moins notamment Odin, dont le chara-design laisse un peu à désirer. En revanche et là où ça claque, ce sont les ennemis où animaux croiser sur votre route.Il suffit de voir les délais hallucinant des poils des animaux, ces loups mon dieu...Tous les ennemis ont bénéficier d'un soin exemplaire et c'est à souligner.On reste un peu sur notre fin concernant le gigantisme et le grandiloquent, chose que pouvez avoir notamment God of War 3, mais yen a déjà plus que dans l'opus précédent et ça c'est bien.Après les deux premières heures de folie, je dois avouer que le jeu retombe un peu et l'histoire ne décolle pas des masses malgré de très bon et des fois impressionnant moment. La révélation du Ragnarök est également un peu "mouif" et le combat final est décevant et manque clairement d'envergure, de quoi laisser un petit goût amer dans la bouche une fois le générique sous nos yeux [/g]Heureusement, certains moments sont quand même bien épique et en mettent plein la vue, ce côté là n'a pas été (trop) négliger non plus.Côté épique qui d'ailleurs est accentuer par de sublimes mélodies,Boss qui sont d'ailleursnotamment, qui je pense est le meilleur combat du jeu selon moi.On retrouve aussi dans ce Gow l'aspect du Action-RPG avec armures, talisman, niveaux, etc... Le menu est parfois un peu fourre tout, avec tellement de compétences qu'on sait plus ou donner de la tête,Le côté RPG est encore plus poussé dans cet épisode, de quoi freiner il est vrai un peu les puristes. On s'y fait mais personnellement j'ai toujours un peu de mal de voir ça dans un God of War.- God of War Ragnarök ma énormément plu, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait pu être encore mieux que ça. Souvent, le jeu tire trop en longueur, à tendance à en faire trop et rend parfois le tout indigeste. Certaines mécaniques de gameplay sont également datés, et certaines carrément foireuse (je me répète mais les flèches sigilaire...)Trop de phases parfois inutile notamment avec Atreus et un côté "bon enfant" qui n'a pas forcément sa place dans un jeu s'appelant God of War. Le scénario est également un peu décevant malgré des moments de fulgurance mais le soufflet retombe assez vite et offre une conclusion "mitigée" des aventures nordique.Mais malgré tout, son excellent système de combats, son bestiaire ultra solide, ses boss bien plus intéressants que dans le premier et certains passages à la mise en scène ébouriffante font que je ne peux ABSOLUMENT pas le considérer comme un jeu moyen, en aucun cas. Il m'a déçu sur certains points, ça oui on en veut toujours plus mais ça a quand même était une aventure que j'ai trouvé très bonne. Et non messieurs dames, je ne ferai pas parti des détracteurs de ce jeu cette fois ^^ [/g]