Selon Jason Schreier, on aurait donc une annonce de GTA6 cette semaine et un trailer en décembre :

BREAKING : Rockstar prévoit d'annoncer Grand Theft Auto VI dès cette semaine et de publier une bande-annonce en décembre, d'après des sources de Bloomberg News. Le jeu vidéo le plus attendu de la planète sera bientôt révélé

Who likes this ?

posted the 11/08/2023 at 06:15 AM by jenicris