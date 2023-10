Il s’agit donc d’un DLC : « Nostalgic Anime Song & Item Pack » qui se compose de 5 titres parmi les plus populaires des openings de Naruto/Naruto Shippuden et de 3 articles exclusifs en jeu ! Le pack comprend : - Chansons : • "GO!!!" Par FLOW • "Haruka Kanata" par ASIAN KUNG-FU GENERATION • "Blue Bird" par Ikimonogakari • "Silhouette" par KANA-BOON • "Kaze" par Yamazaru - Objets en jeu : • Cartes d'information Ninja • Articles de substitution x 2

posted the 10/15/2023 at 01:20 AM by axlenz