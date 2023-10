Spoiler :



Jin tue Fan la Norne. La musique, l'émotion, tout y est, je trouve.

et le truc qui vous a le plus saoulé dans le jeu ?Perso, c'est la scène oùLe truc qui m'a le plus gonflé, c'est de farmer le mini jeu pour améliorer Poppy.Bien relou.Se taper la cinématique d'ouverture des lames était bien chiant aussi avant qu'on puisse la skip.Et vous ?