Etant un enfant de la Pokémania de 1999, je voulais proposer mon petit top personnel des jeux Pokémon de la série principale. J'aime toutes les versions, ce qui fait que ce n'est pas simple à classer, j'ai séparer les jeux originaux et les remakes vu que ce sont des jeux différents :12. Pokémon Ecarlate/Violet : un quasi open world que j'ai aimé mais après avoir fini l'histoire principale, j'ai laissé le jeu et comme pour Bouclier, pas sûr que je fasse les DLC. Une cata techniquement parlant avec des 3FPS littéralement. Fait durant mon 2e covid lol11. Pokémon Soleil/Lune Ultra Soleil/Ultra Lune : J'avais pris Lune et Ultra Lune et mon frère les autres versions, c'était sympa avec les Dominants mais ça manquait un peu les arènes. Mon frère n'a pas fini Ultra Soleil car il n'y avait aucune nouveauté réelle même si le End Game est bien. Mais fallait tout se retaper. Attaque Z osef10. Pokémon Epée/Bouclier : sympa mais on sent que ce n'est pas un jeu fini. Meilleur pour le multi. Mais aussi le premier avec les DLC que je n'ai pas fait contrairement à mon frère. Et les mythos de Game Freak sur le Pokédex...9. Pokémon Rouge/Bleu/Jaune : la Pokémania, chose que je suis heureux d'avoir vécu. Pas d'Internet et pourtant on connaissait les techniques pour avoir des Pokémon au niveau 135, Bugville...Le début d'une grande aventure mais ça a quand même mal vieillit...8. Pokémon ROSA : Les remakes de la 3G. Du bon temps dessus mais après avoir fait Y, je ne le sentais pas la force de repartir sur 721 Pokémon à nouveau et je n'ai pas retrouvé la flamme des jeux originaux...7. Pokémon X/Y : Day one avec la 3DS XL. J'avais complété tout le Pokédex (721). J'aimais bien les mystères qu'il y avait dans la région. Ca accompagnait les mystères de GTA V. Les Méga Evolution, l'un des meilleurs ajoutsDommage qu'il n'y ait pas eu de version complémentaire.6. Pokémon Émeraude/Saphir/Rubis : Des après midi entier à faire des échanges avec mes voisins/potes par câble au point d'avoir fini le Pokédex régional sur Saphir et Emeraude avec la possibilité d'avoir un starter de la 2G ! très heureux ce jour là ! Mais ils m'ont moins marqué5. Pokémon Platine/Diamant/Perle + remake Switch : Ah la fameuse 4G ! Ne me frappez pas pour son classementJ'ai kiffé, les liens avec Johto, les légendaires iconiques, la GTS, mais avec le temps, il y en a d'autres que j'apprécie plus notamment avec le remake Switch que j'ai même pas fini après avoir fait la Ligue...4. Pokémon Rouge Feu/Vert Feuille : très bon remake de la 1G, jeu où j'ai plus passé de temps à le modifier sur Advance Map quand je me suis mis sur les ROM, les OST remixées des Iles Seviis m'avaient fait regretté d'avoir revendu Argent à l'époque...3. Pokémon Noir/Blanc Noire2/Blanc2 : première région hors du Japon, N/Ghetis avec la Team Plasma, Pokédex inédit (assez audacieux). La version complémentaire, je l'ai acheté après X/Y curieusement lol. Le seul hoc avec Blanc2/Noire2 est qu'il est difficile à comprendre sans avoir joué au premier opus2. Pokémon Cristal/Argent/Or : 16 badges, 2 régions, que demande le peuple ? J'avais fait monté mon Caninos jusqu'au niveau 62 en ayant oublié que c'était une Pierre feu qu'il fallait. La rencontre avec Suicune la 1ere fois dans Argent, un choc !Un été entier avec mes voisins à faire des combats et échanges.1. Pokémon SoulSliver/HeartGold : le plus complet et sublime les jeux originaux ! Ca été du day one avec l'achat d'un DS Lite (j'avais la Tank lol). Depuis la sortie de Rouge Feu/Vert Feuille, je ne faisais que scruter les infos de l'époque sur un éventuel remake de la 2G avec tous les fakes. 6 ans d'attente...Mentions :Pokémon Arceus, je ne l'ai pas mis car je considère que c'est un spin off même si cela est discutable. Il ferait parti du top 5. J'ai fait le jeu durant mon 1er covid (encore lol) et j'ai apprécié le changement de gameplay, les zones ouvertesPokémon Donjon Mystère Rouge/Bleu : j'ai passé 200h dessus, que de bons souvenirs à faire des quêtes fedex et capturer les légendaires (99 étages !!!)Et vous, quel est le votre ?