Jeux Vidéo

Comme il le fait périodiquement, Electronic Arts va fermer les serveurs en ligne d'un certain nombre de titres plus anciens et moins joués d'ici la fin de l'année. Comme l'a repéré PureXbox, EA fermera les serveurs en ligne d'au moins 12 jeux dans les mois à venir.



Certains sont disponibles par le biais de la rétrocompatibilité Xbox, ce qui signifie que tous ceux qui jouent à ces jeux sur une Xbox plus récente n'ont plus beaucoup de temps pour utiliser leurs éléments en ligne.



EA explique que la décision de "retirer" des jeux plus anciens n'est jamais facile à prendre, mais que ces décisions sont nécessaires pour qu'EA puisse consacrer du temps et des ressources à des titres plus récents et plus activement joués.



"Au fur et à mesure que les jeux sont remplacés par des titres plus récents, le nombre de joueurs qui continuent à profiter des jeux en ligne depuis un certain temps diminue jusqu'à un niveau - généralement moins de 1 % de tous les joueurs en ligne sur l'ensemble des titres EA - où il n'est plus possible de continuer à travailler en coulisses pour maintenir les services en ligne de ces jeux en fonctionnement", a déclaré EA.

J'avais vu passer la news début Aout sur Gamespot, le 8 décembre EA fermera les serveurs de Battlefield Bad Company 2 pour PC, PlayStation 3 et Xbox 360, et Battlefield 1943 et Battlefield Bad Company pour PlayStation 3 et Xbox 360 (ces 2 jeux n'existent pas sur PC)Je ne vais pas vous mentir, j'ai très peu joueur en multi sur le 1er Bad Company, mais p'tin BF1943 et surtout Bad Company 2 ! En mode Rush surtout, c'est grandiose ce jeu pour moi, même plus culte que les BF que j'ai fait en multi après (BF3 et 4)Voilà, si vous voulez vous souvenir de ces moments épiques à jouer avec vos amis (les jeux sont rétrocompatibles sur XBox One et Series), vos centaines d'heures engloutis sur ces cartes mythiques (donc certaines ont étaient reprises), n'attendez pas, tout ceci va être perdu à jamais (BF1943 et BC n'existent pas sur PC, donc je pense pas qu'il y aura de bidouilles possibles pour rejouer en multi un jour)