Le poste va être simple parmi tout les personnages fémininest votre favoris ?Pour moi je mettraisJ'adore son histoire et sa personnalité tout en sarcasme. Canoniquement parlant c'est d'ailleurs la première protagoniste dans l'ordre chronologique et j'aime bien l'idée qu'elle démarre une ligné menant àavec son filsqu'elle a eu avec le fils deDe manière général la trilogieest la trilogie ou l'on apprend le plus sur les. Et Kassandra représente un peu le pont dans ce savoir.D'ailleurs je me demande si Kassandra ne serait pas aussiqui est la femme Assassin qui a tué Alexandre le Grand on vois sa statut dans les sous sols de. Sachant qu'elle a vécu 2500+ ans et qu'elle avait été missionné pour sécuriser les fragments d'Eden ça ne m'étonnerais qu'elle aurait pas changée d'identité à un certain moment pour tuer