Yo mina,Tout petit poste pour savoir ce que vous comptez faire avec Starfield qui sort tout prochainement.Dans le sens, où il sort sur les deux plateformes qui sont Steam et Gamepass. Mais j'imagine que les sauvegardes ne passeront pas d'une plateforme à l'autre.Ou bien vous avez l'information là-dessus? Car ça m'intéresse de le savoir.Car je pense abandonner le GP en fin d'année pour mettre le budget de cet abonnement mensuel dans du vrai achat de jeux en promo sur GOG ou instant gaming (et autres).Parce que pour finir, mettre de la tune dans un abonnement alors qu'avec la même somme, je peux chaque mois acheter des jeux qui m'intéressent vraiment et les posséder ad vitam. Au lieu d'y jouer quelques mois ou toujours devoir payer pour y avoir accès.Style DOOM, Quake, Skyrim... Ben ils coutent tellement peu cher que je préfère les posséder que de me dire qu'ils sont accessible sur le GP quand je paye l'abonnement.Et là je me pose vraiment la question pour Starfield, vu que ce jeu est vraiment un long game playing.On parle de 80h de jeu pour que l'aventure commence vraiment... donc le louer via le game pass me semble un peu stupide et cher à long terme...Même si le GP donne accès à d'autres jeux, j'ai pas le temps d'y jouer malheureusement. J'y suis abonné (via des promotions) depuis le début sur PC... j'ai fini 4 jeux sur cette plateforme là seulement.D'où ma question sur le fait que l'avantage de l'acheter sur le store de Micro$oft me donnerais accès au PC et à ma Xbox avec du cloud sur les sauvegardes.Mais il n'est en promo que sur Steam à 53e et plein pot (79.99e) sur le store de M$.Si je le prend en physique sur Xbox... ben pas d'accès sur PC malheureusement...Alors comment vous allez vous y prendre.... comment vous voyez la chose??? Ou tout simplement vous attendez la version PS5