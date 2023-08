C'était un peu ma déception de l'année ce jeu car même si je ne m'attendais pas à grand-chose, je m'attendais quand même à un minimum de survie contre des hordes, en réalité c'est un jeu de farming sans aucune notion de survie ou de skill.On éradique tous les dino visibles avec son Exosquelette préféré et il y a que les T-Rex ou les joueurs qui contrôlent un Dino qui foutent la pression.J'étais sous le point de faire mon platine et de me barrer de ce jeu et c'est là que je vois sur l'écran d'accueil, nouveau mode disponible Savage Gauntlet (le jeu l'explique même pas mais c'est un mode quasi impossible dispo uniquement le week-end et en post-game).Contre toute attente le mode est juste excellent, j'ai mis tout mon dimanche pour vaincre ce p*tin de Neo T-Rex d'une difficulté sans nom, il faut connaitre son pattern par cœur et malgré ça les 3/4 des attaques du Boss One Shot, il est d'une violence incroyable et le jeu n'autorise que 5 réanimations et que 10 minutes pour vaincre ce colosse en plus (dans la campagne de base c'est 15 minutes, 10 joueurs et 30 réanimations pour vaincre ce sac a PV ).Explosion de lumière, laser, magma qui change la zone de combats, vortex (a 3min54 de la vidéo plus bas boum 4 joueurs dead d'un coup) le boss a un arsenal de coup qui spam exprès quand quelqu'un est a terre pour ne pas laisser le temps a la réanimation.J'ai pris l'exosquelette Murasame que j'adore grâce à son système de contre puis il est juste méga classe je trouve, malgré ça la vidéo plus bas est un pure fake les 5 minutes de jeu cachent en réalité des heures et des heures de jeu.J'ai vraiment adoré cette difficulté, dommage qu'il faut attendre le post-game pour voir le véritable gameplay du jeu, certains ne seront pas aussi patients et ne verront qu'un stupide jeu de farming lassant au possible.Le mode change chaque week-end en plus ça promet.