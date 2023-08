Jeux Vidéo

À partir du 29 juillet, les utilisateurs ne pourront plus acheter de nouveaux jeux, du contenu téléchargeable et d'autres contenus de divertissement à partir du store Xbox 360 sur la console ou du Marketplace Xbox 360 sur le navigateur.Les utilisateurs pourront toujours acheter des jeux Xbox 360 et Xbox Original rétro-compatibles ainsi que du contenu téléchargeable via Xbox One, Xbox Series et Xbox.com, et continuer à télécharger et à jouer aux jeux qu'ils possèdent déjà sur Xbox 360, Xbox One ou Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité.Plus d'informations ci-dessous.