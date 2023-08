C’est confirmé, Red Dead Redemption sera bien porté grâce au travail du studio Double Eleven sur console current Gen avec l’intégration de son extension Undead Nightmare.Ça sortira le 17 août 2023 sur plateforme PlayStation et Nintendo Switch au prix de 49,99 dollars (avec la conversion de voleur on sera sur 49,99 euros certainement).Pour les collectionneurs, il faudra attendre le 13 octobre pour se procurer une version physique.Enjoy

posted the 08/07/2023 at 02:17 PM by killia