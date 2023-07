La propriété croisée des consoles, tirés de PlayerPulse de Circana :- Environ 1 propriétaire de PS5 ou de XBS sur 5 possède à la fois une PS5 et une XBS.- Environ la moitié des possesseurs de PS5/XBS possèdent également une Switch- Environ 1 propriétaire de PS5/XBS sur 10 possède une PS5, une XBS et une Switch.Aucune donnée sur le PC. Ou sur le ratio de possesseurs de Switch qui possède une Xbox ou PS5.Mat Piscatella est la personne qui dévoile les top US (NPD) tous les mois.