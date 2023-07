Salut tout le monde,



Les périodes de vacances estivales aidant, j'avais envie de vous poser une question qui ne fait pas avancer les choses, qui ne sert presque à rien mais que j'avais envie de vous demander.

Est-ce que vous emmenez votre console de jeux en vacances ? Et si oui, trouvez-vous le temps d'y jouer ?



Personnellement, je ne préfère pas la prendre car je n'ai pas assez de temps à lui consacrer.

Il n'y a qu'une fois où je l'ai prise. C'était en 2013, je venais tout juste de commencer The last of us. Malheureusement, la TV dans le logement était trop vieille et n'avait pas les bons raccordements.



C'est à vous ...