Bonjour,



Je viens de terminer FF16 à l'instant, et je peux dire que c'était éprouvant.



Je vais faire un résumé de ce que j'ai aimé et de ce que je n'ai pas aimé, ainsi que des axes d'amélioration.



Points positifs :

1 - Mise en scène

2 - Histoire

3 - Musique

4 - Le héros

5 - Graphisme



Points négatifs :

1 - Personnages secondaires trop inégaux

2 - Quêtes annexes

3 - Absence de magie

4 - Technique

5 - Trop bourrin



Axes d'amélioration :

1 - Système de combat

2 - Graphisme/Technique

3 - Rythme

4 - Quêtes annexes

5 - Personnages secondaires



Maintenant, mon avis. J'attendais FF16 comme mon jeu de l'année, mais malgré que j'ai bien aimé le jeu dans l'ensemble, il a beaucoup de défauts pour moi, ce qui fait qu'il ne peut clairement pas être le jeu de l'année.



Ce que j'ai adoré et le gros point positif du jeu est la mise en scène des combats contre les primordiaux. Pour moi, c'est clairement la chose à reprendre pour les prochains FF.



L'histoire est intéressante, mais le rythme est moyen. Les musiques sont bonnes, mais à côté de FF15, j'ai été très déçu. Les personnages secondaires ne sont pas assez exploités, à part Cid. La technique est l'un des gros points noirs, en dehors des combats, le jeu rame, c'est agaçant.



Les quêtes annexes sont n'importe quoi. 80% d'entre elles sont de la merde. En revanche, je ne comprends pas pourquoi à la fin du jeu, on nous propose des quêtes scénarisées qui sont vraiment intéressantes, à la manière de The Witcher 3. Cela casse le rythme.



La magie n'a aucune affinité. Tu frappes un bombo avec ton épée de feu, et cela lui enlève de la vie, c'est vraiment n'importe quoi. Zéro magie, pas de magie de soin, il n'y a que des capacités avec un temps de recharge.



Le système de combat est trop bourrin, mal optimisé. Le jeu possède un personnage principal, pourquoi ne pas lui avoir donné plusieurs armes pour changer le gameplay ?



Le jeu a des possibilités de gameplay, mais seulement vers la fin, lorsque tu obtiens une capacité permettant d'annuler une attaque, ainsi que la dernière invocation qui te permet de jouer différemment.



Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi bourrin. Honnêtement, le jeu me fatigue physiquement lorsque j'y joue. Ils n'ont vraiment pas compris ce qu'il fallait reprendre de DMC.



Malgré ces défauts, je suis quand même rentré dans le jeu et j'ai bien aimé l'histoire.



Mais ce sentiment m'a gâché un jeu qui avait un potentiel énorme, et honnêtement, je trouve ça vraiment frustrant.



Il y a beaucoup trop de reproches à faire. Le jeu veut plaire à tout le monde, et ce n'est pas bon du tout. Autant prendre le risque jusqu'au bout.



Même Final Fantasy Origin, avec son système de combat est bien meilleur, et fidèle à l'esprit de FF.



Je pourrais en dire plus et expliquer ce qui pourrait rendre le jeu meilleur, mais vu le pavé que j'ai déjà écrit, cela risque de vous faire fuir.



Pour ma note, je dirais 7/10 (parce que c'est quand même un bon jeu que j'ai apprécié).