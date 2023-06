Anime

On a un peu parlé des OAV Kenshin dernièrement avec la sortie de la nouvelle sérieEt si en effet, le chapitre de la mémoire est une tuerie (la meilleure série d'OAV ever, devant Lodoss)On a tendance à oublier que le Studio Deen (responsable des OAV), à l'époque, sur les OAV, c'était de monstres.quelques échantillons:On se moque pas mal du studio maintenant, mais on a tendance à oublier que c'est le studio qui a donné sa chance à Mamoru Oishi et un bon paquet des animateurs phare qui ont après fait la renommé des studio Production IG et Ufotable par la suite et ça se ressent dans pas mal de leurs production hors TV.