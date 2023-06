Jeux Video

En blog car l'info vient d'un insider proche de MachineGames dont la fiabilité est encore assez relative mais on ne sait jamais.Et en bref :- MachineGames () a un chantier non annoncé en cours, en plus de- Ce n'est pas Wolfenstein III (d'ailleurs, on ne sait même pas si la licence fera vraiment son retour après les flops consécutifs du 2, du spin-off coop et de l'épisode VR).- Le projet est déjà assez avancé, ayant débuté courant 2021.Les paris sont donc en cours entre :- Un reboot de Quake- Le retour de Hexen, teasé par Phil Spencer (il aime teaser avec ses t-shirt le mec), sauf si c'est id software qui s'en occupe.Si seulement on leur confiait un Duke Nukem...