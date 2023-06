Suite à la grève des scénarites:Deadpool 3 – 8 novembre 2024 => 3 mai 2024Captain America : Brave New World – 3 mai 2024 => 26 juillet 2024Thunderbolts – 26 juillet 2024 => 20 décembre 2024Blade – 6 septembre 2024 => 14 février 2025The Fantastic Four – 14 février 2025 => 2 mai 2025Avengers : Kang Dynasty – 2 mai 2025 => 1 mai 2026Avengers : Secret Wars – 1er mai 2026 => 7 mai 2027Star Wars (New Jedi Order ?) – 19 décembre 2025 => 22 mai 2026Star Wars (Heir to the Empire ?) – 18 décembre 2026Star Wars (Dawn of the Jedi ?) – 17 décembre 2027Avatar 3 – 20 décembre 2024 => 19 décembre 2025Avatar 4 – 18 décembre 2026 => 21 décembre 2029Avatar 5 – 22 décembre 2029 => 19 décembre 2031Ce n'est que le début mais les films Avengers et les Avatar, waaaiiiiiiiy