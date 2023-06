On s'en doutait mais une confirmation officielle c'est toujours mieux. Je dis ça car de une ça pourrait en intéresser deux ou trois ici (peu être ?) qui n'ont pas de Xbox ou de PCEt de deux car Microsoft dans ses trailers n'a pas, contrairement à l'année dernière, mentionné le cloud.Par contre ils l'ont mentionné sur Xbox Wire.Donc si certains sont pas allergique au cloud et qu'ils voudront jouer à certains des jeux montrer (n'ayant pas de PC gamer ou de Xbox), voilà peu être une solution pour eux.Avec la fibre et un wifi 5 ghz ça devrait être correct.C'est mentionné ici:

posted the 06/12/2023 at 11:19 AM by jenicris