bon je suis super hype, seul bémol, tu sens que le jeu a un faible budget en voyant la gueule des assets. mais ne boudons pas notre plaisir. les niveaux ont l'air aussi dense que les anciens avec des idées et boss pour chaque zone et act.et surtout, ils ont pas foiré la physique de sonic 2d contrairement a. La sonic team a enfin appris a faire une physique semblable aux opus mega drive(oui le jeu est fait par la sonic team)je rajoute des images vite zeffle poulet punaise, most wanted 2023

Who likes this ?

posted the 06/10/2023 at 09:58 AM by rbz