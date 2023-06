Y a quelques jours, la personne qui avait leak sur Resetera, Persona 3 au Showcase Xbox avait parlé un peu de FF9. Il a été vérifié sur Resetera.Il avait dit que c'était une exclu PlayStation mais là aujourd'hui il donne quelques détails de plus car il aurait vu le jeu.Outre des choses subjectives comme le fait que le jeu serait très jolie. Ca serait surtout, plus qu'un simple remaster, sans être au niveau de FF7 Remake.Le plus intéressant est que contrairement au remake du 7, il garderait le même système de combat.