"Du point de vue d'un rédacteur, les salons comme le PlayStation Showcase d'aujourd'hui peuvent ressembler à un rêve éveillé. Il y a tant à faire, tant à s'enthousiasmer, tant de secondes frénétiques passées à essayer de savoir quel jeu va m'être présenté. C'est une expérience épuisante et chaotique, mais du point de vue du joueur, c'est PARFAIT.Mais ce soir, Sony a placé la barre plus haut. La présentation de la PlayStation a commencé par quelques mots de Jim Ryan, avant de se lancer dans un barrage ininterrompu de révélations""Microsoft will have quite the task on its hands if it wants to overcome today's show with its own Xbox Showcase."circulez ya rien a voir(je rigole pas l'image qui suit a cloturé la conf ,une tete de zombie qui dit blablabla l'impression qu'ils se foutent ouvertement de la gueule du monde)