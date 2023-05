Je ne suis pas sûr que les gens sachent pourquoi ils achètent une PS5.



Vu tout ce que SONY est prêt à balancer comme hardware, ils s'imaginent vraiment que les gens ont le budget de construire un PC et vont investir dans des gadgets de merde ?



Leur stratégie de dire "PlayStation and PC", incite les joueurs à se tourner vers le PC.



Si je voulais jouer à des jeux next gen, je prendrais un PC, aujourd'hui. PlayStation n'a plus de "brand momentum".





Le dernier Showcase est un aveu de faiblesse incommensurable, avec le plagiat de la Wii U qui sert à rien, et celui de Splatoon (le jeu qui représente la Wii U par excellence) au même moment, dans la même conférence.



J'aime la Wii U et Splatoon, mais se tourner vers le plus gros bide de l'histoire du JV comme seule idée à présenter c'est gênant quand t'as mis 600 balles dans une console qui sert à rien, et on te demande encore 250 balles pour un vrai controller pro, et 500 balles pour un casque VR, et et et et et....



Et y a toujours pas de jeux.



Tout ce que j'ai appris, c'est que je n'ai pas besoin d'acheter une console SONY, puisque j'ai déjà joué à toutes leurs conneries sur une console morte en 2017.



Où sont les Japan Studio, Santa Monica, ThatGameCompany, MediaMolecule, et les autres devs britanniques (DriveClub, WipEout, Motorstorm) ??? Où sont les devs japonais ????



Où est la joie dans les jeux SONY ? Locoroco, Echochrome, The Last Guy, Hohokum, Nobi Nobi Boy, Patapon, les PixelJunk ?



Honnêtement les next-gen grisâtres avec des ronin et des corbeaux dans le japon médiéval. Pffff on a compris. C'est le énième jeu là dessus, et il arrive avec 3 clones de lui-même dans la même conf. C'est juste gênant, à ce niveau.