(article copié de Xboxygen, je le publie juste pour informer car personne n'en parle)"Bond explique en effet qu’après le pay-to-play, le free-to-play et dernièrement le Xbox Game Pass, la firme expérimente d’autres modèles de monétisation. Parmi eux, on trouve un modèle avec de la publicité, comme c’est actuellement le cas sur les jeux mobiles :"Nous avons parlé de la façon dont nous expérimentons d’autres modèles, par exemple ce que cela signifie pour la publicité dans les jeux, qui est plus répandue sur mobile - existe-t-il des modèles de ce type qui fonctionnent bien sur PC et console ? Existe-t-il d’autres modèles où l’on pourrait avoir des portions de jeux chronométrées et d’autres choses de ce genre[...]Offrir aux créateurs des options et des choix leur permet d’expérimenter et de faire ce qu’ils aiment, et de créer des expériences plus immersives et plus créatives sans avoir à entrer dans un moule."Le sujet des publicités dans les jeux était en revanche quant à lui déjà évoqué l’an dernier. En avril 2022, il était en effet avancé que Microsoft planchait sur la création d’un « marketplace privé » où seule une sélection de marques éligibles pourrait apparaitre dans les jeux. Aux dernières nouvelles, cette plateforme devait être disponible au troisième trimestre 2022."