Hello à tous !Après 10 petites heures passées sur Xeno Wii u (il y a deux ans...), je me suis dit que j'allais voir ce que ca donnait sur emulateur sans compter que cette vidéo ma bien donné envie de m'y replonger:Direction Cemu et Wii u Helper avec dl hyper facile du jeu, direction qqs tutos pour savoir quoi installer,plusieurs packs graphiques et notamment des aides de jeux (pour voir plus loin ou encore pour booster l'XP histoire de pas avoir besoin de farmer comme un porc !Puis direction l'installation de mods via Reshade !Et purée voilà c'est magnifique ! Une heure passée dessus mais qui me fait totalement oublié la version wii u que je mets à la trappe. Les mods permettent d'ameliorer considerablement les cotés chiants du jeu (en tout cas sur les 10 heures que j'avais passé...) c'est à dire le leveling et les combats. Pour vivre l'histoire intensement !Et vous vous en avez pensé quoi?Maintenant j'attends perso une version de Zelda TOTK (j'ai recu l'edition collector mais quand je vois la gueule sur ma TV 4K oled j'ai pas envie d'y jouer, on va donc gentiment attendre une version moddé et atteindre la qualité de BOTW que j'ai pu voir en 4K:!)