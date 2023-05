Poser les mots sur ce Zelda n’est pas chose facile tant je suis passé par différents stades le long des 80 heures que j’ai mis pour voir les crédits de fin. Il est bon de rappeler que TOTK fait suite à l’incroyable BOTW, et mettons les choses au clair, la claque sera moins grande.

Non moins immédiate, car je dois avouer que les 40 premières heures, je ne pouvais m’empêcher de voir une redite du premier - même si j’adorais ce à quoi je jouais. Certes, quelques changements, mais rien qui ne me transcende.

Une fois la carte défraîchie, j’ai enfin pu rentrer dans le dur de TOTK, et c’est un gouffre de contenu et de qualité qui s’est ouvert devant moi : tous les petits détails qu’ils ont rajoutés comme des grottes, des labyrinthes, des quêtes annexes réellement intéressantes, un level design qui se réinvente et des idées de game design partout, tout le temps.

TOTK est un meilleur épisode que le 1er, il peaufine la formule. Il met peut-être un peu trop de temps à montrer ses véritables atouts, mais une fois fait, c'est bouché bée qu'on parcourt l'aventure. Oui, TOTK rentrera bien dans l'histoire, tout comme son final - un des meilleurs de tout le JV, épique et émotionnel.

Avis publié par @Iglou2310 pour Gameforever.fr.Pour lire l'avis sur le site d'origine et ainsi aider à son référencement :