Playstation annonce sur leur twitter Japonais que le dernier hit de Sucker Punch, Ghost Of Tsushima, c'est vendu a plus d'un million d'exemplaires sur le marché nippon (Vanilla et Director's Cut) !En juillet dernier, le jeu était très proche des 10 millions exemplaires vendus dans le monde.Sucker Punch doit être fier d'avoir fait ravaler les moqueries pré-sortie de certains occidentaux, d'avoir autant touché les joueurs et développeurs Japonais et surtout d'avoir participé à la popularisation de cette île qui a permis grâce au tourisme, à des dons et aux royalties après la sortie du jeu, de reconstruire et rénover beaucoup de monuments historiques de cette île, détruits par le temps et la nature.Les jeu rejoint donc les titres récents sur playstation à avoir atteint le million au Japon... à savoir Monster Hunter World, Dragon Quest XI, Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake.