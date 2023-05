Et voilà les résultats !10)9)8 )7)6)5)4)3)2)1)Merci à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement ! On verra pour TOTK si il arrivera à détrôner (ou pas) le Roi !

Like

Who likes this ?

posted the 05/11/2023 at 07:48 PM by mrpopulus