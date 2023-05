Jeux Vidéo

Avant la sortie de Goldorak - Le Festin des Loups, qui sera disponible courant 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Mazinger Z, l'autre robot géant de Gô Nagai, et surement plus connu dans le monde que son "spinoff", va débouler sur nos consoles.Go Nagai est un mangaka et scénariste de renom dans l'industrie de l'animation japonaise. Il est connu pour avoir créé certaines des œuvres les plus populaires du genre du mecha. Il est né en 1945 à Wajima, dans la préfecture d'Ishikawa au Japon. Il a commencé à dessiner des mangas alors qu'il était encore au lycée et a poursuivi sa carrière en travaillant pour diverses publications. Son style distinctif de dessin de personnages et d'action rapide et intense est devenu un élément clé de son travail et est devenu très populaire auprès des fans de manga.Le manga Mazinger Z est l'une des œuvres les plus célèbres de Nagai. Il a été publié pour la première fois en 1972 dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha, et est rapidement devenu un énorme succès auprès des lecteurs. Il raconte l'histoire de Koji Kabuto (Alcor), un jeune pilote qui a hérité du robot géant Mazinger Z de son grand-père, le Dr Juzo Kabuto. Koji doit combattre les forces du mal, représentées par le Dr Hell et son armée de robots géants. Le manga est également connu pour introduire le concept de "pilote à l'intérieur du robot", où le personnage principal contrôle le robot en étant assis dans son cockpit.Mazinger Z a été adapté en anime en 1972, qui est devenu également un immense succès. L'anime a été diffusé dans plusieurs pays, la série a également inspiré plusieurs jeux vidéo dont cette adaptation en arcade par BANPRESTO en 1994 qui s'apprête à ressortir sur nos consoles.Mais ce n'est pas tout, en plus de Mazinger Z, Great Mazinger et même Goldorak sont aussi jouables dans ce jeu !MAZINGER Z sera disponible dans la collection "Arcade Archives" le 11 mai en dématérialisé sur PS4/5 et Switch, pour seulement 6,99 €.