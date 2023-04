Que dire de ce saxophone qui a déjà conquis les foules ? Il n'y a qu'à voir les réactions sur Youtube.



J'appelle ça un "triomphe". Parce que c'est une marche et que le saxophone évoque un duo cornemuse-bombarde que la musique folklorique bretonne ne renierait pas.



Comme on est au Japon, il y a à n'en pas douter une influence "City Pop", qu'on a pu entendre dans... City Hunter ou Cat's Eyes et caractéristique du miracle financier Japonais des années 80 de l'insouciance qui allait avec. Le saxophone est dont on ne peut plus NOSTALGIQUE lorsqu'il s'agit d'une production japonaise.



Morceau choisi. Vous verrez qu'on n'est pas dans le même registre. Il n'empêche.







A moins qu'on ne soit en présence de Darksynth cyberpunk à souhait ? Alors, futur ? Passé ? Dans quelle direction est partie Zelda ?







Oui, on s'en rapproche. City Pop, Synthwave, triomphe en marche forcée. Zelda éclate les codes et bombarde les oreilles. C'est un assemblages de choses qui n'ont pas leur place ensemble.



Et vu le "main hook" vidéoludique, on comprend l'intention. Les fusions d'objets inattendues, le nawak, la surrenchère, la mosaïque de gameplay, les constructions sans rapport avec le calme. On n'est pas là pour effleurer les notes comme la pluie sur un clavier, même si au début, on y a cru.



Non. On bat le tempo en cognant dans le frigo. Avec les coudes. On en chiale.



On aura tous reconnu les thèmes de Zelda enchevêtrés et pourtant méconnaissables. On est dans du Star Wars, de la symphonie, et dans un monde étrange et oppressant à la fois.



Le saxophone représente la bravoure, jusqu'à bout de souffle, l'émotion poussée à son plus intense moment, et surtout l'énergie du désespoir qui surmonte le vacarme terrible d'un enjeu prêt à nous engloutir.





Bref, il n'y avait pas besoin de trop nous en montrer, ni de nous expliquer comment jouer. Ces trois minutes auraient suffit pour nous convaincre : CA VA CHIER.