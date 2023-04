Mais il y a vraiment des secrets de partout sur ce Resident Evil 4 Remake, ça n'en finit plus, perso j'en suis à mon deuxième run, donc je n'ai pas trop le temps de faire certains secrets dans les vidéos plus bas mais chaque jour la communauté découvre de nouvelles choses sur ce jeu.Vous voulez skip la scène du village? C'est possible, fallait juste faire sonner la cloche vous-même.Salazar est de très loin le boss le plus difficile du jeu dans ce Remake (dsl Verdugo ce n'est plus toi), mais saviez-vous que le souverain du château a une phobie des œufs? Deux œufs dorés suffiront à faire taire Salazar une bonne fois pour toutes. En effet, un œuf doré lui affligera 70% de dégâts.Mendez vous pose problème? Pas de souci, il existe une astuce pour le mettre hors d'état de nuire en moins d'une seconde avec les flèches explosives et l'arbalète au max.Il y a encore plein d'autres secrets, comme la possibilité qu'Ashley se débarrasse d'un Regenerador, Luis avec sa dynamite sur les deux El Gigante et j'en passe.Le titre promet de très beau speedrun avec des easter eggs comme ça. On a hâte de découvrir d'autres trouvailles encore dans les prochains jours.