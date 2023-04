Chance...Gestion du stress...Précision irréprochable...Réflexe de chat...Non mais quelqu'un a réussi le stand de tir 4-C du marchand avec tous les squelettes détruits?Je ne sais pas sur PC avec le combo clavier souris mais sur PS5 avec la manette c'était l'enfer, une difficulté incroyable.Je vous partage mon exploit parce que c'était littéralement infernal, le plus drôle c'est que la vidéo dure moins de 3 minutes alors que ça m'a pris des heures.Bravo ceux qui ont réussi en tout cas.

posted the 04/07/2023 at 12:45 PM by marchand2sable