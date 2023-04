Alors que Mario Kart 8 Deluxe comptera au final 96 circuits une fois le contenu du Booster Course pass entièrement livré,Presque de la nostalgie, car le jeu est sorti en mai 2014.La sélection de circuits d'abord, limitée à 32. C'était la norme depuis Mario Kart DS, aujourd'hui cet écran paraît tout de même bien vide.En août 2014, le DLC gratuit "Mercedes" arrive, et peu après des DLC payants sont annoncés.En novembre 2014 et en mai 2015, 16 courses et 6 personnages (dont Link) sont ajoutés en 2 packs distincts : d'abord les coupes Oeuf et Triforce, puis les coupes Crossing et Clochette. A la livraison de l'ensemble des DLC, est ajouté gratuitement le mode 200cc, puis l'intégralité du contenu de Mario Kart 8 Wii U sera repris dans Mario Kart 8 Deluxe.Pour la liste des personnages disponibles sur la ligne de départ, elle est d'abord restreinte aux habitués de la série : 16 seulement !L'intégralité du roster sera disponible en débloquant 14 personnages supplémentaires, notamment les koopalings.Disparu forcément de Mario Kart 8 Deluxe, le gameplay de Mario Kart 8 au gamepad n'apportait pas grand chose : l'affichage de la carte n'offrait pas les détails de Mario Kart 7 ; le klaxon est parfaitement inutile ; et seule l'affichage en mode sans TV avait un réel intérêt.Enfin, pour terminer avec un contenu qui ne sera pas repris dans Mario Kart 8 Deluxe, c'est le mode Bataille. Par manque de temps de développement ou parce que Nintendo trouvait la solution plus simple, Mario Kart 8 était le premier jeu de la série à ne pas proposer des arènes de bataille propres, mais utilisait des circuits.Le choix s'avéra de ce côté assez désastreux : hormis N64 Vallée Yoshi qui fonctionne plutôt bien en tant qu'arène, le mode Bataille a perdu de son attrait et sera complètement remodelé pour Deluxe, qui aura corrigé cette erreur avec 8 arènes spécifiquement conçues pour le jeu.Voilà pour cette petite rétrospective de ce que proposait Mario Kart 8 sur Wii U !